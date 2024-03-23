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صناعات الغانم والسعودية للقهوة تتشاركان لتقديم قهوة جازين السعودية في فروع كوستا كوفي بالمملكة

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفخر شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع الشركة السعودية للقهوة، الشركة التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، من خلال علامتها للقهوة المختصة جازين. هذه الشراكة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز التراث الغني للقهوة في المملكة، وتتوج هذا الإنجاز بافتتاح المتجر رقم 100 لكوستا كوفي في المملكة العربية السعودية، ما يسلط الضوء على التزام «صناعات الغانم» بالنمو والتوسع في المنطقة، لاسيما في السوق السعودي.
بصفتها أكبر ممثل لعلامة كوستا كوفي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعمل شركة صناعات الغانم على تسليط الضوء على الإرث العريق والغني للقهوة في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم نكهات محلية مميزة تدعم نمو صناعة القهوة الواعدة. قهوة جازين، التي يتم إنتاجها في منطقة الجنوب بالمملكة، ستحظى بمكانة خاصة كـ«قهوة اليوم» في جميع فروق كوستا في المملكة.
حول ذلك، صرح قتيبة يوسف أحمد الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم، قائلا: يمثل تعاوننا مع شركة القهوة السعودية لإدراج حبوب جازين، المزروعة في المملكة، ضمن قائمة منتجات مقاهي كوستا، مبادرة استراتيجية ذات أهمية بالغة تعكس عمق التزامنا تجاه المملكة العربية السعودية. هذه الشراكة تبرز جهودنا الدؤوبة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتوسيع آفاق العمل، بما ينسجم تماما مع رؤى وتطلعات المملكة ضمن رؤية 2030، كما أنها تسلط الضوء على دورنا في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز نمو سوق العمل، بالإضافة إلى تقديرنا للميراث الثقافي الغني للقهوة في المملكة.
بدوره، قال محمود سمارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم: «إن شراكتنا مع كوستا كوفي، التي تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، تتجاوز مفاهيم الشراكات التجارية التقليدية بدمجها التميز العالمي مع جوهر الثقافة المحلية. هذا التعاون، خصوصا من خلال الجمع بين العلامة التجارية المرموقة لكوستا ومشاريع محلية فريدة كقهوة جازين، يعكس التزامنا بالابتكار والمشاركة المجتمعية والاحتفاء بالتراث المحلي ويفتح الفرصة لتعريف عدد أكبر من الأفراد بالبن السعودي سواء في المنطقة أو حول العالم، مستغلين موقعنا كأكبر مشغل امتياز لكوستا كوفي في المنطقة. هذه الشراكة تجسد رؤيتنا الاستراتيجية لإثراء تجربة العملاء، وتسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي وتسهم في دعم ثقافة القهوة الغنية للمملكة على المستوى العالمي».
تعمل المملكة العربية السعودية بكل جد لتعزيز مكانتها كقوة رائدة في سوق القهوة العالمية، من خلال مبادرات استراتيجية بارزة، وبشكل خاص عبر الدور الفعال الذي تلعبه الشركة السعودية للقهوة. هذه المبادرات تستهدف تطوير زراعة القهوة في منطقة الجنوب، بهدف إنتاج أفضل أصناف القهوة العربية (أرابيكا)، ما يسهم في إثراء ثقافة القهوة المحلية وتلبية الطلب المتزايد داخل المملكة، ويعكس الطموح السعودي الواسع والنمو الإيجابي في هذا المجال.
من جانبه، قال خالد أبوذيب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: «يسعدنا التعاون مع شركة صناعات الغانم لتسهيل تواجد حبوب البن المحلية في سوق القهوة العالمي. تعكس هذه الشراكة التزام الشركة السعودية للقهوة بتمكين القطاع الخاص في مجال القهوة، والترويج لإنتاج القهوة المحلي في المنطقة والعالم. نحرص في الشركة السعودية للقهوة وعلامتها للقهوة المختصة، جازين، على المشاركة في العمليات المستدامة لإنتاج القهوة عبر سلسلة القيمة الكاملة، وتعزيز مكانة حبوب البن السعودية في تجارة القهوة على الساحة العالمية».
في تعليق له، قال فيليب سكاييه، الرئيس التنفيذي لعلامة كوستا كوفي العالمية: يسعدني أن أكون جزءا من احتفال شركة صناعات الغانم بافتتاح المتجر الـ100 لكوستا كوفي في المملكة. تدير شركة صناعات الغانم متاجر كوستا كوفي من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يسهم في تعزيز مكانة هذه العلامة المبتكرة والرائدة في المملكة العربية السعودية، تستهدف الجيل الجديد وتلهم عشاق علامة كوستا كوفي الحاليين. التعاون مع شركة القهوة السعودية يعد مثالا بارزا على كيفية نجاح علامة عالمية مثل كوستا كوفي في التوسع عبر أسواق متنوعة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والاحتفاء بتراثهم ومنتجاتهم التي تميزهم.
وتتبنى شركة صناعات الغانم استراتيجية مميزة في اختيارها لموردين محليين من الطراز الأول لتوريد المأكولات والمشروبات في متاجر كوستا كوفي التي تديرها على أرض المملكة العربية السعودية، ما يعكس حرصها على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم العلامات التجارية السعودية المتميزة، كآني وداني للشوكولاتة وكوبيو والرفاعي. هذا التعاون لا يسلط الضوء على الجودة والتنوع فحسب، بل يؤكد أيضا على الثقة المتبادلة والشراكة القوية بين صناعات الغانم والمجتمع المحلي.
في ظل إدارة صناعات الغانم، لم تكتف علامة كوستا كوفي بتحقيق نمو متميز وازدهار في المملكة العربية السعودية وحسب، بل تعدت ذلك إلى توسيع نطاق نجاحها وتأثيرها في أسواق إقليمية أخرى كسلطنة عمان، قطر، والكويت. هذا الإنجاز يظهر بجلاء رؤية الشركة الاستراتيجية والتزامها بإثراء ثقافة القهوة في منطقة الخليج وتعزيز مكانة كوستا كوفي كرائدة في هذا المجال.

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