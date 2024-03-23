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ساي نت تنقل مقرها إلى برج العاصمة

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة شبكة الـكـويـت للمـعلومات الائتمانية (ساي نت)، الشركة المرخص لها من بنك الكويت المركزي بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، عن انتقال مكاتبها إلى برج العاصمة في مدينة الكويت، مما يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع العمليات والابتكار في مجال المعلومات الائتمانية. ويؤكد قرار الانتقال إلى المقر الجديد التزام «ساي نت» تجاه عملائها ورؤيتها للمستقبل. حيث سيوفر الموقع الجديد، الذي تم اختياره بشكل استراتيجي لسهولة الوصول إليه، بيئة واسعة ومريحة لكل من العملاء من الأفراد والشركات، مما يوفر لهم تجربة محسنة أثناء الوصول إلى مجموعة «ساي نت» الشاملة من خدمات المعلومات الائتمانية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس الإدارة عالية الحميضي: يسرنا بدء هذه المرحلة الجديدة في تاريخ «ساي نت»، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة استراتيجيتنا للثلاث سنوات المقبلة على المدى المتوسط، ذلك بالإضافة إلى أن الموقع الجديد الذي تم اختياره بشكل استراتيجي بجانب خدمات الأونلاين سيعزز من سهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
كما يعد الانتقال إلى برج العاصمة جزءا من استراتيجية «ساي نت» الأوسع لتطوير أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب عملاء ومشتركين جدد. بفضل المرافق الحديثة والموقع المتميز، يوفر برج العاصمة بيئة مثالية لـ «ساي نت» لتحقيق أهداف النمو وتعزيز مكانتها كشركة رائدة موثوقة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية.

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