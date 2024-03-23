ساي نت تنقل مقرها إلى برج العاصمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة شبكة الـكـويـت للمـعلومات الائتمانية (ساي نت)، الشركة المرخص لها من بنك الكويت المركزي بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية، عن انتقال مكاتبها إلى برج العاصمة في مدينة الكويت، مما يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع العمليات والابتكار في مجال المعلومات الائتمانية. ويؤكد قرار الانتقال إلى المقر الجديد التزام «ساي نت» تجاه عملائها ورؤيتها للمستقبل. حيث سيوفر الموقع الجديد، الذي تم اختياره بشكل استراتيجي لسهولة الوصول إليه، بيئة واسعة ومريحة لكل من العملاء من الأفراد والشركات، مما يوفر لهم تجربة محسنة أثناء الوصول إلى مجموعة «ساي نت» الشاملة من خدمات المعلومات الائتمانية.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس الإدارة عالية الحميضي: يسرنا بدء هذه المرحلة الجديدة في تاريخ «ساي نت»، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة استراتيجيتنا للثلاث سنوات المقبلة على المدى المتوسط، ذلك بالإضافة إلى أن الموقع الجديد الذي تم اختياره بشكل استراتيجي بجانب خدمات الأونلاين سيعزز من سهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها.
كما يعد الانتقال إلى برج العاصمة جزءا من استراتيجية «ساي نت» الأوسع لتطوير أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب عملاء ومشتركين جدد. بفضل المرافق الحديثة والموقع المتميز، يوفر برج العاصمة بيئة مثالية لـ «ساي نت» لتحقيق أهداف النمو وتعزيز مكانتها كشركة رائدة موثوقة في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية.
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