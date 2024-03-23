جي إف إتش تعلن تعيين زايد الزياني رئيسا لمجلس إدارة Roebuck

(MENAFN
- Al-Anbaa) صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن تعيين زايد الزياني رئيسا لمجلس إدارة شركتها التابعة «Roebuck»، التي تعمل كمستثمر في مجال اللوجستيات العقارية الأوروبية ومدير الأصول والواقع مقرها في لندن.
ويتمتع الزياني بما يقارب أربعة عقود من الخبرة في القطاعين العام والخاص والتي شملت مناصب قيادية عليا، من بينها منصب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السابق في مملكة البحرين، والوزير السابق المسؤول عن بورصة البحرين، هذا بالإضافة إلى أكثر من 25 عاما من الخبرة في الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث قاد عددا من أنجح الشركات العاملة في مختلف القطاعات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشغل الزياني أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة للعديد من الشركات بما في ذلك شركة الزياني للاستثمارات، ويورو موتورز، والزياني للتأجير، وصناعات الزياني، وعقارات الزياني، وشركة طيران الخليج القابضة، وغيرها. يحمل الزياني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة البحرين ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية.
وفي هذا السياق، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: يشرفنا أن نرحب بزايد الزياني كرئيس لمجلس إدارة شركة روبك، لما يتمتع به من خبرة واسعة في القطاعات الصناعية الرئيسية، والتي ستكون إضافة مهمة لجهود روبك ومجموعة جي إف إتش لمواصلة توسيع محفظتها من الأصول الصناعية واللوجستية الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، ونحن على ثقة بأن خبرة الزياني الواسعة وسجله الحافل بالقيادة الإستراتيجية ستكون إضافة مهمة ومميزة في تنفيذ أهداف وخطط شركة Roebuck.
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