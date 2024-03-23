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جي إف إتش تعلن تعيين زايد الزياني رئيسا لمجلس إدارة Roebuck

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرحت مجموعة جي إف إتش المالية عن تعيين زايد الزياني رئيسا لمجلس إدارة شركتها التابعة «Roebuck»، التي تعمل كمستثمر في مجال اللوجستيات العقارية الأوروبية ومدير الأصول والواقع مقرها في لندن.
ويتمتع الزياني بما يقارب أربعة عقود من الخبرة في القطاعين العام والخاص والتي شملت مناصب قيادية عليا، من بينها منصب وزير الصناعة والتجارة والسياحة السابق في مملكة البحرين، والوزير السابق المسؤول عن بورصة البحرين، هذا بالإضافة إلى أكثر من 25 عاما من الخبرة في الشركات والمؤسسات الخاصة، حيث قاد عددا من أنجح الشركات العاملة في مختلف القطاعات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشغل الزياني أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة للعديد من الشركات بما في ذلك شركة الزياني للاستثمارات، ويورو موتورز، والزياني للتأجير، وصناعات الزياني، وعقارات الزياني، وشركة طيران الخليج القابضة، وغيرها. يحمل الزياني درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة البحرين ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، من جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية.
وفي هذا السياق، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: يشرفنا أن نرحب بزايد الزياني كرئيس لمجلس إدارة شركة روبك، لما يتمتع به من خبرة واسعة في القطاعات الصناعية الرئيسية، والتي ستكون إضافة مهمة لجهود روبك ومجموعة جي إف إتش لمواصلة توسيع محفظتها من الأصول الصناعية واللوجستية الرائدة في المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، ونحن على ثقة بأن خبرة الزياني الواسعة وسجله الحافل بالقيادة الإستراتيجية ستكون إضافة مهمة ومميزة في تنفيذ أهداف وخطط شركة Roebuck.

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