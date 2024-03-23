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بيتك يوفر العيادي للعملاء

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توفير أوراق النقد الجديدة «العيادي» بفئاتها: الدينار، والـ 5 دنانير، والـ 10 دنانير، بأكثر من طريقة، سواء عبر بعض أجهزة السحب الآلي أو في فروعه المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال خدمة توصيل العيادي لبعض شرائح العملاء، بالإضافة إلى توفير الخدمة في فعالية «بيتك» للقرقيعان بمجمع الأفنيوز.
وقال مدير القنوات الإلكترونية وإدارة النقد في «بيتك» مشعل مندني إن «بيتك» سيتيح لعملائه خدمة سحب «العيادي» من خلال الفروع الذكية KFH Go في جمعيات: اشبيلية، الجابرية، المنقف، السلام، أبوفطيرة، وصباح الأحمد، بالإضافة إلى معرض KFH Auto في الشويخ وفرع «بيتك» في مطار الكويت الدولي، وذلك من تاريخ 28 حتى 30 رمضان.
وأضاف مندني: يُوفر «بيتك» للجمهور رواد مجمع الأفنيوز خلال فعالية قرقيعان خاصة، أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية، بما يؤكد حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع بمختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائما إلى عملائه في أماكن تواجدهم.
وأشار إلى أنه تم البدء بتوصيل العيادي إلى عملاء الخدمات المالية الخاصة والرواد حسب المبالغ المطلوبة من عملاء الشريحتين، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية كل شريحة واحتياجاتها من أوراق النقد بالدينار الكويتي.
ودائما ما تلقى هذه الخدمة ترحيبا وإقبالا من جمهور عملاء «بيتك»، إذ توفر عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.

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