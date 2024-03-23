بيتك يوفر العيادي للعملاء

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن توفير أوراق النقد الجديدة «العيادي» بفئاتها: الدينار، والـ 5 دنانير، والـ 10 دنانير، بأكثر من طريقة، سواء عبر بعض أجهزة السحب الآلي أو في فروعه المنتشرة بمختلف مناطق الكويت، وكذلك من خلال خدمة توصيل العيادي لبعض شرائح العملاء، بالإضافة إلى توفير الخدمة في فعالية «بيتك» للقرقيعان بمجمع الأفنيوز.
وقال مدير القنوات الإلكترونية وإدارة النقد في «بيتك» مشعل مندني إن «بيتك» سيتيح لعملائه خدمة سحب «العيادي» من خلال الفروع الذكية KFH Go في جمعيات: اشبيلية، الجابرية، المنقف، السلام، أبوفطيرة، وصباح الأحمد، بالإضافة إلى معرض KFH Auto في الشويخ وفرع «بيتك» في مطار الكويت الدولي، وذلك من تاريخ 28 حتى 30 رمضان.
وأضاف مندني: يُوفر «بيتك» للجمهور رواد مجمع الأفنيوز خلال فعالية قرقيعان خاصة، أجهزة العيادي بمختلف الفئات النقدية، بما يؤكد حرص «بيتك» على مشاركة المجتمع بمختلف المناسبات والأعياد، عبر توفير قنوات تواصل مختلفة وواسعة الانتشار تجعله الأقرب دائما إلى عملائه في أماكن تواجدهم.
وأشار إلى أنه تم البدء بتوصيل العيادي إلى عملاء الخدمات المالية الخاصة والرواد حسب المبالغ المطلوبة من عملاء الشريحتين، بما يتناسب مع أهمية وخصوصية كل شريحة واحتياجاتها من أوراق النقد بالدينار الكويتي.
ودائما ما تلقى هذه الخدمة ترحيبا وإقبالا من جمهور عملاء «بيتك»، إذ توفر عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.
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