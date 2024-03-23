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برقان يدشن برنامج منارة برقان

3/23/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحفيزاً للأداء المتميز، أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامجه الجديد «منارة برقان»، والذي يهدف إلى تقدير موظفيه ممن يتميزون بأداء استثنائي، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته التنموية لتعزيز الابتكار في ثقافته الداخلية، ليواصل جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الوطنية.
ويشكل برنامج «منارة برقان» جزءا من استراتيجية بنك برقان لبناء بيئة عمل محفزة ومشجعة للإبداع والتميز، حيث يقوم البرنامج بتقديم جوائز شهرية للموظفين الذين يثبتون التزامهم في تطبيق قيم البنك الأساسية مثل المسؤولية، والعمل الجماعي، والشفافية وحب العمل. كما يتم تكريم الفرق التي تتميز بالتعاون الفعال والأداء الاستثنائي بجوائز ربع سنوية، ما يعكس تقدير البنك لجهود كوادره ونتائجهم الإيجابية التي تسهم في تحقيق أهدافه ورؤيته الاستراتيجية. وبهذا، يسعى البنك لرفع مكانته القيادية في السوق وتعزيز وجوده كواحد من أبرز المؤسسات في القطاع المصرفي في الكويت، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل إيجابية تعد من الأفضل في القطاع المصرفي المحلي.
من جانبه، قال علي أكبر، نائب مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: نفتخر بإطلاق هذا البرنامج المبتكر، الذي يعكس التزامنا بتقدير كوادرنا البشرية وتحفيزهم على التميز في مجال عملهم.

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