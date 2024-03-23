برقان يدشن برنامج منارة برقان

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحفيزاً للأداء المتميز، أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامجه الجديد «منارة برقان»، والذي يهدف إلى تقدير موظفيه ممن يتميزون بأداء استثنائي، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته التنموية لتعزيز الابتكار في ثقافته الداخلية، ليواصل جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الوطنية.
ويشكل برنامج «منارة برقان» جزءا من استراتيجية بنك برقان لبناء بيئة عمل محفزة ومشجعة للإبداع والتميز، حيث يقوم البرنامج بتقديم جوائز شهرية للموظفين الذين يثبتون التزامهم في تطبيق قيم البنك الأساسية مثل المسؤولية، والعمل الجماعي، والشفافية وحب العمل. كما يتم تكريم الفرق التي تتميز بالتعاون الفعال والأداء الاستثنائي بجوائز ربع سنوية، ما يعكس تقدير البنك لجهود كوادره ونتائجهم الإيجابية التي تسهم في تحقيق أهدافه ورؤيته الاستراتيجية. وبهذا، يسعى البنك لرفع مكانته القيادية في السوق وتعزيز وجوده كواحد من أبرز المؤسسات في القطاع المصرفي في الكويت، إضافة إلى إيجاد بيئة عمل إيجابية تعد من الأفضل في القطاع المصرفي المحلي.
من جانبه، قال علي أكبر، نائب مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان: نفتخر بإطلاق هذا البرنامج المبتكر، الذي يعكس التزامنا بتقدير كوادرنا البشرية وتحفيزهم على التميز في مجال عملهم.
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