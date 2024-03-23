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Ooredoo الكويت تحصل على الإصدار الرابع من الاعتماد العالمي لمعايير أمن بطاقات الدفع

3/23/2024 2:07:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سعياً منها لضمان سرية بيانات العملاء على قنوات الدفع الخاصة بالشركة، أعلنت Ooredoo عن حصولها على الإصدار الرابع من الاعتماد العالمي لمعايير أمن بطاقات الدفع وهي PCI-DSS 4.0 وISO/IEC 27001:2022 & 27017:2015 لتصبح شركة الاتصالات المتنقلة الوحيدة في المجموعة والأولى على مستوى الكويت التي تنجح في استكمال وتنفيذ أحدث معايير الجودة العالمية.
وقد جاءت هذه الترقية الرسمية لشهادة اعتماد Ooredoo، بعد أن قامت شركة «Control Case»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيف الشركات ضمن هذا المجال، بتقييم وتدقيق امتثال Ooredoo الكويت في تطبيق معيار PCI DSS الأمني لبطاقات الدفع الإلكتروني، الذي يعتبر الشهادة المعتمدة لأهم وأحدث المعايير المصرفية من اتحاد البطاقات الائتمانية، وهي معنية بقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني.
يذكر أن Ooredoo الكويت قد حصلت على هذه الشهادة في ديسمبر من عام 2016، واستمرت في إحراز مراكز متقدمة ضمن إصداراتها، استكمالا لخطواتها المهمة نحو تأمين معاملات المستخدمين المالية، التي يتم إجراؤها عبر قنوات الشركة الرقمية المتنوعة للدفع الإلكتروني، بما يشمل تطبيق Ooredoo.
كما يعكس تحديث معيار ISO/IEC 27001:2022 و27017:2015 لنظام إدارة أمن المعلومات، نهج Ooredoo الاستباقي في تعزيز هذه القنوات كافة، واعتمادها لأفضل الممارسات التي تضمن السرية والأمن التام لمستخدمي الخدمات وتوافر أصول الشركة المعلوماتية والبيانات الخاصة بها، بما يعزز مصداقية وموثوقية Ooredoo الكويت، لاسيما في قطاع الأعمال (B2B).
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، عن اعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز، الذي يتناغم مع قيم الشركة المبنية على الخصوصية والتواصل الآمن، منوها إلى أهمية تحديث هذه الاعتمادات بشكل دوري، كدليل على اهتمام Ooredoo بتحسين قدراتها الأمنية الرقمية بصورة مستمرة، خاصة في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، الذي يتطلب إعداد بنية تقنية تواكب استخداماته الحديثة، بما فيها قنوات الدفع الإلكترونية.

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