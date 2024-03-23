Ooredoo الكويت تحصل على الإصدار الرابع من الاعتماد العالمي لمعايير أمن بطاقات الدفع

(MENAFN
- Al-Anbaa) سعياً منها لضمان سرية بيانات العملاء على قنوات الدفع الخاصة بالشركة، أعلنت Ooredoo عن حصولها على الإصدار الرابع من الاعتماد العالمي لمعايير أمن بطاقات الدفع وهي PCI-DSS 4.0 وISO/IEC 27001:2022 & 27017:2015 لتصبح شركة الاتصالات المتنقلة الوحيدة في المجموعة والأولى على مستوى الكويت التي تنجح في استكمال وتنفيذ أحدث معايير الجودة العالمية.
وقد جاءت هذه الترقية الرسمية لشهادة اعتماد Ooredoo، بعد أن قامت شركة «Control Case»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيف الشركات ضمن هذا المجال، بتقييم وتدقيق امتثال Ooredoo الكويت في تطبيق معيار PCI DSS الأمني لبطاقات الدفع الإلكتروني، الذي يعتبر الشهادة المعتمدة لأهم وأحدث المعايير المصرفية من اتحاد البطاقات الائتمانية، وهي معنية بقياس أمن وسرية بيانات العملاء من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني.
يذكر أن Ooredoo الكويت قد حصلت على هذه الشهادة في ديسمبر من عام 2016، واستمرت في إحراز مراكز متقدمة ضمن إصداراتها، استكمالا لخطواتها المهمة نحو تأمين معاملات المستخدمين المالية، التي يتم إجراؤها عبر قنوات الشركة الرقمية المتنوعة للدفع الإلكتروني، بما يشمل تطبيق Ooredoo.
كما يعكس تحديث معيار ISO/IEC 27001:2022 و27017:2015 لنظام إدارة أمن المعلومات، نهج Ooredoo الاستباقي في تعزيز هذه القنوات كافة، واعتمادها لأفضل الممارسات التي تضمن السرية والأمن التام لمستخدمي الخدمات وتوافر أصول الشركة المعلوماتية والبيانات الخاصة بها، بما يعزز مصداقية وموثوقية Ooredoo الكويت، لاسيما في قطاع الأعمال (B2B).
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين، عن اعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز، الذي يتناغم مع قيم الشركة المبنية على الخصوصية والتواصل الآمن، منوها إلى أهمية تحديث هذه الاعتمادات بشكل دوري، كدليل على اهتمام Ooredoo بتحسين قدراتها الأمنية الرقمية بصورة مستمرة، خاصة في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، الذي يتطلب إعداد بنية تقنية تواكب استخداماته الحديثة، بما فيها قنوات الدفع الإلكترونية.
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