كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء

كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء
التاريخ
3/23/2024 10:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
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