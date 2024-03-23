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كتائب القسام تستهدف آلية عسكرية قرب مستشفى الشفاء

3/23/2024 10:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.













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