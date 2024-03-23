استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين في مجمع الشفاء
التاريخ
3/23/2024 10:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 5 من الجرحى المحاصرين بمجمع الشفاء الطبي، وأكدت الوزارة أن الحصار يستمر لليوم السادس دون مياه وطعام وخدمات صحية.
وقالت الوزارة إن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين يناشدون المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل لإنقاذهم.
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