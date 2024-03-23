حزب الله يستهدف منصتين للقبة الحديدية وتجهيزات تجسسية
التاريخ
3/23/2024 10:10:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله اللبناني استهداف منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي بمسيّرتين، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأكد تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.
من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدتي كفر شوبا وشبعا جنوبي لبنان.
MENAFN23032024000208011052ID1108013074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.