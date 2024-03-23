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حزب الله يستهدف منصتين للقبة الحديدية وتجهيزات تجسسية

3/23/2024 10:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن حزب الله اللبناني استهداف منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي بمسيّرتين، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأكد تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.
من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدتي كفر شوبا وشبعا جنوبي لبنان.













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