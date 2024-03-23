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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

3/23/2024 10:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها حررت بلدة كراسنويه على محور دونيتسك، وذكرت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 675 جنديا خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، ونتيجة العمليات الناجحة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع التكتيكي (لقواتنا) على خط المواجهة"، مضيفة أنه تم صد 4 هجمات مضادة للعدو على ذلك المحور.

RT

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