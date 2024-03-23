الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها حررت بلدة كراسنويه على محور دونيتسك، وذكرت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 675 جنديا خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، ونتيجة العمليات الناجحة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع التكتيكي (لقواتنا) على خط المواجهة"، مضيفة أنه تم صد 4 هجمات مضادة للعدو على ذلك المحور.
RT
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