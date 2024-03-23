موقع بريطاني: إسرائيل تدفع لتهجير الغزيين عبر البحر نحو أوروبا وتجر أمريكا إلى حرب إقليمية مستقبلية

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-نشر موقع“ميدل إيست آي” البريطاني بعنوان“الحرب على غزة: إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مستقبلية”، لرئيس تحريره الكاتب الصحافي البريطاني ديفيد هيرست، حذر فيه من أنه“إذا سمحت واشنطن لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، مما يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فسوف تتكشف معركة وجودية غير مسبوقة في جميع أنحاء المنطقة”.

وبدأ الكاتب مقاله بالقول إنه عندما سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما إذا كان يوافق على مؤتمر“انتصار إسرائيل” الأخير، والذي دعا إلى الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة، قال إن وزراء حكومته الذين حضروا“يحق لهم إبداء آرائهم”.

وأكد هيرست أن هذا كان، كالعادة، مضللاً. وقبل بضعة أشهر فقط، ورد أنه كلف رون ديرمر، أحد أقرب مساعديه، باستكشاف طرق“لتخفيف” عدد سكان غزة.

وأن الفكرة كانت هي تجاوز مقاومة مصر والولايات المتحدة وأوروبا لموجة جماعية أخرى من اللاجئين، من خلال فتح البحر كبادرة إنسانية.

وذكر أن صحيفة“يسرائيل هيوم” التي حصلت على نسخة من الخطة، قالت:“إن ظاهرة اللاجئين في مناطق الحرب أمر مقبول. لقد غادر عشرات الملايين من اللاجئين مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي فقط، من سوريا إلى أوكرانيا. وتبين أن جميعهم لديهم عنوان في الدول التي وافقت على استقبالهم كبادرة إنسانية. فلماذا ستكون غزة مختلفة؟”، تساءل الكاتب، وأكد أن“البحر مفتوح أيضًا أمام سكان غزة. وبناءً على رغبتها، تفتح إسرائيل المعبر البحري وتتيح هروبًا جماعيًا إلى الدول الأوروبية”.

وشدد على أنه ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى القوارب – كما أنه على الرغم من التوترات العديدة في مجلس الحرب، فإن الجيش يقاوم هذه الأوامر.

وأشار إلى أن نتنياهو، قال في كلمة أمام اجتماع خاص للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن الميناء يمكن أن يسهل إخراج الفلسطينيين من غزة. وأضاف أنه لا يوجد“عائق” أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم، بحسب ما نقله صحافي في“كان نيوز”.

وأنه إذا لم تكن هناك خطة مقنعة لليوم التالي للحرب، فمن الواضح أن هناك إجماعاً على إبقاء سكان غزة بالكامل في الخيام، معتمدين على المساعدات التي تسيطر عليها إسرائيل وحدها.

المجاعة والنفي

واعتبر الكاتب أن الأمور تسير كما خطط لها. وأنه بعد خمسة أشهر من الحرب، استنفد 1.1 مليون شخص، أي نصف السكان، إمداداتهم الغذائية بالكامل ويعانون من جوع كارثي. وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق على أنهم يواجهون جوعًا كارثيًا حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وتزداد حدة المجاعة في المحافظتين الشماليتين في قطاع غزة، حيث لا يزال حوالي 300,000 شخص محاصرين.

ومن الممكن أن يتوقف خلال 24 ساعة، هكذا هي كمية المساعدات المنتظرة على حدود غزة. وتوقفت آلاف الشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح، في حين ظلت سفينة محملة بالمساعدات من تركيا عالقة في ميناء أشدود الإسرائيلي لعدة أشهر.

ولكن لم يكن أي قدر من التحذيرات الرهيبة من جانب الأمم المتحدة والبيت الأبيض، ولا قضية الإبادة الجماعية المعلقة أمام محكمة العدل الدولية، كافياً لدفع نتنياهو إلى الإفراج عن المساعدات المتدفقة على حدود غزة، كما يشير الكاتب.

ويقول إن تقييد تدفق المساعدات هي سياسة مملوكة لأعضاء الكنيست بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وكذلك نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. المجاعة الجماعية هي وسيلة مجربة ومختبرة لدفع الرعايا الجامحين إلى المنفى. وكما هو الحال غالبا في تاريخ الاستعمار، حاولت بريطانيا ذلك أولا.

وأكد هيرست أنه إذا كان على أي شخص أن يتعقل بسرعة تجاه هذه الخطط، فيجب أن تكون حكومات قبرص واليونان وإيطاليا، هي التي ستكون نقاط المقصد لأزمة اللاجئين الجديدة التي تخطط لها إسرائيل.

ولفت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 8 مليارات دولار كجزء من صفقة للتحقق من الهجرة من مصر، ومنحها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدى سوء حكمه إلى خلق المشكلة.

وأكد أن هذا هو منطق أوروبا الحصينة: دعم الدكتاتور الذي يخلق الفوضى في بلاده ويجبر الآلاف من المصريين على ركوب القوارب، ثم يكافئه بتحويل المد البشري من البؤس الذي خلقه إلى مصدر دخل تشتد الحاجة إليه.

وبإغلاق معبر رفح إلى الأبد فإن إسرائيل سوف تحرم مصر من ورقتها الاستراتيجية الأخيرة: غزة. فبعد أن تخلى عن مكانته كزعيم للعالم العربي، وفقد كل نفوذه على جيرانه، السودان وليبيا، لم يتبق أمام السيسي سوى مهمة واحدة، وهي القيام بدور المتنمر الأوروبي الكبير ضد اللاجئين.

واعتبر أن الاتحاد الأوروبي على وشك تكرار نفس الخطأ مع نتنياهو: السماح لإسرائيل بوقف تدفق المساعدات الدولية إلى غزة عبر كل الحدود البرية، ثم المساعدة في بناء البنية الأساسية للموجة العارمة التالية من اللاجئين. ففي نهاية المطاف، إذا نجح الأمر في سوريا، فيمكن أن ينجح في غزة.

الدرس الإيرلندي

ولفت الكاتب إلى أنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان يصفق، ولكن لا بد أنه كان متوترا من الداخل عندما كان يذكّره رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، قبل أيام، بأوجه التشابه بين ما يحدث الآن تحت قيادته والمجاعة الأيرلندية في القرن التاسع عشر.

وفي حديثه خلال حفل عيد القديس باتريك في البيت الأبيض، قال فارادكار:“السيد الرئيس، كما تعلم، يشعر الشعب الأيرلندي بقلق بالغ إزاء الكارثة التي تتكشف أمام أعيننا في غزة. عندما أسافر حول العالم، كثيراً ما يسألني الزعماء عن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني، والإجابة بسيطة: نحن نرى تاريخنا في عيونهم. إنها قصة نزوح ونزع ملكية وهوية وطنية موضع شك أو إنكار، وقصة هجرة قسرية وتمييز، والآن الجوع”.

وقد ناشدت مجموعة من مؤرخي المجاعة الكبرى في رسالة“ضمير أمريكا الأيرلندية”.

وجاء في الرسالة:“نطلب من الأمريكيين الأيرلنديين، بصفتهم مواطنين، وأعضاء في المجتمعات الثقافية والخيرية، وكزعماء سياسيين، استخدام نفوذهم لتجنب مجاعة شديدة مثل تلك التي واجهها أسلافهم”. وللقيام بذلك، من الضروري أن تتوقف الولايات المتحدة عن تسليح إسرائيل؛ وأن تمارس الضغط على إسرائيل لوقف عملها العسكري ورفع الحصار عن غزة؛ وأن تمتنع عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بفلسطين؛ وأن تعيد التمويل للأونروا، الوكالة الأفضل تجهيزاً لتقديم الإغاثة؛ وأن تعمل كوسيط نزيه للتوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها بين إسرائيل وفلسطين.

إذا لم تتنبه بروكسل

وقال الكاتب إنه إذا لم تتنبه بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) اليوم لخطة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، فإنها ستفعل ذلك قريباً جداً، عندما تبدأ القوارب المليئة بالفلسطينيين في الوصول إلى جزر اليونان وشواطئ إيطاليا.

ولفت إلى أن هناك نقطة أخرى يتعين على واشنطن أن تدركها. لقد استمعت إلى نتنياهو عندما شهد، كمواطن عادي، أمام الكونغرس في عام 2002 بأن غزو العراق سيكون“خيارًا جيدًا”.

وأكد: لقد استمعت الولايات المتحدة، وانظروا ماذا حدث. لقد أطلق غزو العراق سلسلة من الأحداث التي أغرقت المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب، ووسعت إلى حد كبير نفوذ إيران في العالم العربي، وأشعلت الانقسامات الطائفية من جديد.

و”اليوم، يعمل الغزو الإسرائيلي لغزة على توحيد العالم العربي ضد إسرائيل. وقد أصبح الحوثيون الآن يلقون دعم العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب حملتهم ضد السفن الغربية في البحر الأحمر. لكن السياسة الأمريكية لا تزال بقيادة نتنياهو”.

وأكد أن هناك خليطا خطيرا وقويا يختمر في قلوب العرب في جميع أنحاء العالم: الغضب والإذلال العميق والشعور بالذنب. وهذه وصفة لحرب وجودية لم يشهدها هذا الجيل من الإسرائيليين قط ولا يرغب في خوضها.

وشدد على أنه إذا اتبع بايدن إسرائيل في هذا المسار، فسوف يخسر الانتخابات المقبلة. فالغضب بين العرب الأمريكيين هو خارج المخططات. لكن هذا ليس له عواقب استراتيجية تذكر، فقد تصرف الرئيس الديمقراطي بشكل سيئ للغاية.

ولكن إذا سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، وهو ما من شأنه أن يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فإن ذلك سوف يخلف عواقب استراتيجية ضخمة.

وختم بالقول إنه لم تعد إسرائيل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة وشريكاً عسكرياً. إنها بذرة وحاضنة ومدفأة لحرب إقليمية. وإذا حدث ذلك فإن الولايات المتحدة تستحق كل ما سيأتي إليها.