توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ان يتم تثبيت اسعار المحروقات محليا في تسعيرة شهر نيسان المقبل بعد حدوث تغيرات طفيفة على اسعار النفط عالميا.
وبين عقل ل الوكيل الإخباري ان سعر البنزين بنوعيه ترتفع بشكل طفيف بمقدار 5 فلسات لكل لتر، والديزل انخفض بمقدار 7 فلسات.
وأكد ان هذه التغيرات الطفيفة من المتوقع أن تؤدي لتثبيت الأسعار نتيجة تراجع الطلب الصيني وزيادة كبيرة في المعروض.
وقال عقل أن الارتفاع جاء نتيجة للتقلبات وعدم الاستقرار في اسواق النفط ونتيجة عوامل عدة منها الاخطار الجيوسياسية المتقلبة وتراجع المخزونات العالمية احيانا وزيادة انتاج دول خارج اوبيك+ لتعويض خفض انتاج منظمة اوبيك+ وأجواء الانتخابات الامريكية وكلها عوامل مهمة ومؤثرة على اسواق النفط.
MENAFN23032024000208011052ID1108013069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.