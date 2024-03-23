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توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

3/23/2024 10:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ان يتم تثبيت اسعار المحروقات محليا في تسعيرة شهر نيسان المقبل بعد حدوث تغيرات طفيفة على اسعار النفط عالميا.
وبين عقل ل الوكيل الإخباري ان سعر البنزين بنوعيه ترتفع بشكل طفيف بمقدار 5 فلسات لكل لتر، والديزل انخفض بمقدار 7 فلسات.
وأكد ان هذه التغيرات الطفيفة من المتوقع أن تؤدي لتثبيت الأسعار نتيجة تراجع الطلب الصيني وزيادة كبيرة في المعروض.

وقال عقل أن الارتفاع جاء نتيجة للتقلبات وعدم الاستقرار في اسواق النفط ونتيجة عوامل عدة منها الاخطار الجيوسياسية المتقلبة وتراجع المخزونات العالمية احيانا وزيادة انتاج دول خارج اوبيك+ لتعويض خفض انتاج منظمة اوبيك+ وأجواء الانتخابات الامريكية وكلها عوامل مهمة ومؤثرة على اسواق النفط.

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