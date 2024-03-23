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تعليق استخدام «تليغرام» في إسبانيا بحكم قضائي

3/23/2024 10:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية أن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة «تليغرام» في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

وسيتم تعليق استخدام «تليغرام» في إسبانيا مؤقتاً اعتباراً من يوم الاثنين، بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريسميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.

ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات «تليغرام» في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.

وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات «تليغرام».

ولم تردّ شركة «تليغرام» حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يردّ المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.

«تليغرام» هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في إسبانيا وفقاً لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان، وفقاً لاستطلاع أجرته الهيئة.

وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهرياً حول العالم.

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