طقس الإمارات غائم جزئياً غداً وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س

الخليج العربي:متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 و المد الثاني عند الساعة 01:52

الجزر الأول عند الساعة 19:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:23

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:27 والمد الثاني عند الساعة 21:51

الجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 04:06

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 24 70 30

دبي 35 25 70 35

الشارقة 34 21 80 35

عجمان 31 24 80 35

أم القيوين 32 21 80 35

رأس الخيمة 35 21 75 35

الفجيرة 32 27 75 55

العـين 32 24 65 30

ليوا 34 24 60 20

الرويس 34 24 80 35

السلع 32 25 85 40

دلـمـا 30 23 85 50

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 80 65

أبو موسى 27 23 90 65

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