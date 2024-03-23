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ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و142 قتيلا

3/23/2024 10:00:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و142
قتيلا و74 ألفا و412 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع
مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72
شهيدا و 114 إصابة خلال الـ
24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ
169 للعدوان الاسرائيلي
المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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