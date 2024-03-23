ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 32 ألفا و142 قتيلا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم
السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و142
قتيلا و74 ألفا و412 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة ، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع
مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 72
شهيدا و 114 إصابة خلال الـ
24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه في "اليوم الـ
169 للعدوان الاسرائيلي
المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع
طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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