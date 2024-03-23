بعد إصابة كيت ميدلتون بالسرطان.. ما هو العلاج الكيميائي الوقائي وما هي آثاره الجانبية؟

صدمت أميرة ويلز كيت ميدلتون العالم بإعلان إصابتها بالسرطان في بيان متلفز شخصي وعاطفي للغاية.

وأعلنت أميرة ويلز، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها تخضع "للعلاج الكيميائي الوقائي"، حيث تم اكتشاف مرضها بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير.





ولكن ما هو العلاج الكيميائي الوقائي؟ متى يتم استخدامه؟ هل هو نفس العلاج الكيميائي التقليدي؟ وما هي الآثار الجانبية؟

قال أحد كبار الأطباء إن اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية ليس بالأمر غير المألوف.

وقال الدكتور مانجيش ثورات، نائب مدير وحدة التجارب السريرية في بارتس في مركز الوقاية من السرطان بجامعة كوين ماري

: "إنه ليس شائعا جدا، ولكنه ليس شائعا أيضا".

وأضاف "كثيرًا ما نجد هذا لأن عمليات الفحص التي نقوم بها قبل العملية الجراحية غالبًا ما تكون لها حدودها. عندما يتم فحص الأشياء تحت المجهر، بعد إزالة العضو، تحصل على دقة أفضل بكثير ومن ثم تكتشف السرطان.

ما العلاج الذي تحصل عليه كيت؟

وفي بيانها الذي تم تصويره في وندسور، قالت كيت إن فريقها الطبي "نصحني بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي".

وكشفت أنها كانت في "المراحل الأولى من هذا العلاج"، الذي بدأ في أواخر فبراير.

يقال الآن أن كيت في "مسار التعافي". ولم تذكر تفاصيل أخرى.

ويستخدم العلاج الكيميائي أدوية قوية لمهاجمة الأورام ويتم إعطاؤه عادةً لعلاج السرطان مباشرة أو تقليص الورم استعدادًا للجراحة.

كما هو الحال في حالة كيت، يمكن أيضًا استخدام العلاج الكيميائي كخيار وقائي على أمل منع عودة السرطان.

هل هذا يعني أن السرطان قد اختفى بالفعل؟

لم يتم كشف أي تفاصيل حول ما إذا كان السرطان قد اختفى ، ولم تكشف كيت سوى عن نجاح الجراحة الكبرى التي أجرتها في البطن في لندن في يناير الماضي، لما اعتقد الأطباء أنها حالة غير سرطانية قبل معرفة الحقيقة.

يهدف العلاج الكيميائي الوقائي، والذي يُسمى أيضًا العلاج الكيميائي المساعد، إلى منع عودة السرطان بمجرد إزالة الورم الرئيسي من الجسم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يمكن استخدامه "لتقليل خطر عودة السرطان بعد العلاج الإشعاعي أو الجراحة".

ماذا يستلزم العلاج؟

يتم تقديم العلاج الكيميائي الوقائي في أغلب الأحيان على شكل قطرة أو أقراص في الوريد حيث يتم بعد ذلك نقلها إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم.

اعتمادًا على النوع، يمكن إعطاء العلاج الكيميائي إما في المستشفى أو في منزل المريض.

وهناك أكثر من 100 نوع من أدوية العلاج الكيميائي.وتعمل جميعها بطريقة مماثلة، حيث تنتشر عبر الدم لمنع الخلايا السرطانية من التكاثر في أي مكان في الجسم عن طريق قتلها قبل أن تتاح لها الفرصة للانقسام. وهذا يمنعها من النمو والانتشار في الجسم.

ما هي الأعراض الجانبية؟

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "إن حقيقة أن أدوية العلاج الكيميائي تقتل الخلايا المنقسمة تساعد في تفسير سبب تسبب العلاج الكيميائي في آثار جانبية.تتكون أنسجة الجسم من مليارات الخلايا الفردية. وبمجرد أن ننمو بشكل كامل، فإن معظم خلايا الجسم لا تنقسم وتتكاثر كثيرًا. إنهم تتقسم فقط إذا كانوا كانت إلى إصلاح الضرر.

ومع ذلك، لا تزال بعض الخلايا تنقسم عند البالغين مكتملي النمو، مثل الخلايا الموجودة في الشعر (الذي ينمو باستمرار) والجلد (الذي يتجدد نفسه طوال الوقت).

ولأن العلاج يؤثر بشكل عشوائي على أنسجة الجسم، بغض النظر عما إذا كانت سرطانية أم لا، فإنه يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل تساقط الشعر والتعب والكدمات.

في كثير من الأحيان، يتناول المريض الذي يخضع للعلاج الكيميائي أيضًا أدوية أخرى مصممة للمساعدة في تخفيف أو مكافحة بعض هذه الأعراض.

ولكن تختفي الأعراض عادةً عند انتهاء فترة العلاج.



ماذا قالت كيت في بيانها حول إصابتها بالسرطان ؟

أردت أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرك شخصيًا على كل رسائل الدعم الرائعة وعلى تفهمك أثناء تعافيي من الجراحة.

لقد كانا شهرين صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها، ولكن كان لدي فريق طبي رائع اعتنى بي كثيرًا، وأنا ممتن جدًا له.

في شهر يناير، خضعت لعملية جراحية كبرى في البطن في لندن، وكان يُعتقد في ذلك الوقت أن حالتي ليست سرطانية. كانت الجراحة ناجحة. ومع ذلك، أظهرت الاختبارات بعد العملية وجود السرطان. لذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج.

كان هذا بالطبع بمثابة صدمة كبيرة، وقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر وإدارته بشكل خاص من أجل عائلتنا الصغيرة.

وكما يمكنك أن تتخيل، فقد استغرق هذا وقتًا. لقد استغرق الأمر مني بعض الوقت للتعافي من عملية جراحية كبرى حتى أتمكن من بدء علاجي. لكن الأهم من ذلك هو أن الأمر استغرق منا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم، ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام.

وكما قلت لهم؛ أنا بخير وأزداد قوة كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني على الشفاء.

يعد وجود ويليام بجانبي مصدرًا رائعًا للراحة والطمأنينة أيضًا. وهذا يعني الكثير بالنسبة لنا على حد سواء.

نأمل أن تتفهموا أننا كعائلة نحتاج الآن إلى بعض الوقت والمساحة والخصوصية بينما أكمل علاجي. لقد جلب لي عملي دائمًا شعورًا عميقًا بالسعادة وأتطلع إلى العودة عندما أكون قادرًا على ذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن أركز على التعافي الكامل.

وفي هذا الوقت، أفكر أيضًا في جميع أولئك الذين تأثرت حياتهم بالسرطان. لكل من يواجه هذا المرض، بأي شكل من الأشكال، من فضلكم لا تفقدوا الإيمان أو الأمل. انت لست وحدك.

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