أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين..إمام عاشور يعلق على إصابته في لقاء نيوزيلندا



علق نجم منتخب مصر إمام عاشور، بشكل مثير على تعرضه لإصابة خطيرة في لقاء "الفراعنة" ونيوزيلندا أمس الجمعة في افتتاح بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا".

وتعرض عاشور لإصابة قوية في الدقيقة 23 بعد التحامه مع أحد مدافعي نيوزيلندا، وغادر المباراة باكيا وشارك حمدي فتح بدلا منه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم لاحقا، أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

ونشر عاشور على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له وهو يغادر الملعب بعد تعرضه للإصابة وكتب: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين".

وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد شكرا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جي.. الحمد لله".

ولم يتم بعد تحديد مدة غياب عاشور عن الملاعب لكن تقارير مصرية رجحت غيابه لنحو شهرين عن فريقه الأهلي المصري.

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