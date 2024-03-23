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الأمن الروسي يلمح إلى علاقة منفّذي هجوم موسكو بأوكرانيا

3/23/2024 10:00:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن منفذي الهجوم على مركز «كروكوس سيتي هول» في مدينة كراسنوجورسك بضواحي موسكو كانوا يعتزمون عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا بعد القيام بعمليتهم، مشيراً إلى وجود صلات لهم بالجانب الأوكراني.

وجاء في بيان للمخابرات الروسية نقلته قناة «آر تي عربية»، اليوم، أنه «بعد تنفيذ الهجوم الإرهابي، اعتزم المجرمون عبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني».

وأضاف البيان أنه تم التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية، موضحاً أنه تم وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معد مسبقاً.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، في حين نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم، وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، عبر «تليغرام»: «لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث».

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