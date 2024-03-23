بوتين يعلن الحداد الوطني ويتوعّد بمحاسبة منفذي هجوم موسكو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلاً موسيقياً بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط قتلى سيعاقبون.

وقال بوتين، اليوم، في كلمة للشعب الروسي، إن المهاجمين سعوا للفرار نحو أوكرانيا، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص على الجانب الأوكراني استعدوا للسماح لهم بعبور الحدود من روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم، قائلاً: «أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين، أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني».

كانت أجهزة الأمن الروسية أكدت، اليوم، أن المشتبه بهم في الهجوم كانت لديهم جهات اتصال في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.

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