بوتين يعلن الحداد الوطني ويتوعّد بمحاسبة منفذي هجوم موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف حفلاً موسيقياً بالقرب من موسكو وأسفر عن سقوط قتلى سيعاقبون.
وقال بوتين، اليوم، في كلمة للشعب الروسي، إن المهاجمين سعوا للفرار نحو أوكرانيا، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص على الجانب الأوكراني استعدوا للسماح لهم بعبور الحدود من روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم، قائلاً: «أتحدث إليكم اليوم بشأن العمل الإرهابي الدموي الهمجي الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الأبرياء المسالمين، أعلن يوم 24 مارس يوم حداد وطني».
كانت أجهزة الأمن الروسية أكدت، اليوم، أن المشتبه بهم في الهجوم كانت لديهم جهات اتصال في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار.
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