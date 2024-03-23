Saturday, 23 March 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عاجل شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

3/23/2024 8:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقصف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي طوابير من الفلسطينيين تنتظر مساعدات قرب دوار الكويت.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة -ولا سيما في محافظتي غزة والشمال- على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.













MENAFN23032024000208011052ID1108012961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث