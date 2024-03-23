Saturday, 23 March 2024 03:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش يصل إلى الأردن الأحد ويتناول وجبة الإفطار مع لاجئين في عمّان

3/23/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إلى العاصمة عمّان، في إطار زيارته التضامنية السنوية في شهر رمضان المبارك التي بدأت من مصر.
وتأتي هذه الزيارة العام الحالي في أوقات مضطربة في ظل العدوان على غزة، وفق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.
ومن المقرّر أن يزور غوتيريش الاثنين، مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في عمّان، كما سيتناول الإفطار مع عدد من لاجئي فلسطين وموظفي الأمم المتحدة في العاصمة.
ومن المقرّر أن يعقد الأمين العام في اليوم ذاته في أثناء وجوده في عمّان، اجتماعات مع مسؤولين أردنيين، وسيؤكد دعواته لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك.
ووصل غوتيريش السبت إلى مطار العريش ليزور مستشفى في العريش، ثم إلى رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، ليجتمع مع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة، ويكرّر دعوته إلى وقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان المبارك لأسباب إنسانية.













MENAFN23032024000208011052ID1108012959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث