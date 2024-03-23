تناولها في السحور.. استشاري تغذية يكشف عن فواكه تحميك من العطش

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد الفواكه من أهم الأطعمة في وجبة السحور، نظرًا لاحتوائها على ألياف غذائية تساهم في تقليل الشعور بالجوع لأطول وقت ممكن، كما تساعد في تحريك المعدة والأمعاء بشكل كبير، كما أن هناك فواكه تناولها يحد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.فواكه تحميك من العطش في السحوروفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية والحيوية، إن الفواكه المفيدة على السحور، هي التي تحتوي على كميات من المياه، وكذلك تحتوي على المغنيسيوم.



وأكد ناجي، أن أكثر الفواكه فائدة للصائمين، تتمثل في التالي ذكره:



1-الكانتلوب

يعد الكانتلوب من الفواكه المرطبة التي تزيد كمية المياه في الجسم، وتقي من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، نظرًا لاحتوائه على كميات هائلة من المياه.



2-البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه التي تحتوي على ألياف غذائية وتزيد الشعور بالشبع، ولكنه يصنف ضمن الفواكه المساعدة على الهضم، لكنه يحتوي على كميات هائلة من المياه، التي تساعد الجسم على الترطيب خلال ساعات الصيام.



3-الموز

يعتبر الموز واحدًا من أهم الفواكه التي تحافظ على ترطيب الجسم وكمية المياه الموجودة به خلال ساعات الصيام، خاصًة بسبب احتوائه على المغنيسيوم الذي يحافظ على رطوبة الجسم.



4-الفراولة

الفراولة تصنف ضمن الفواكه المرطبة، وتزيد كفاءة الجهاز المناعي في الجسم، وكما تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة، وتعزز الشعور بالشبع، وتمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها خلال ساعات الصيام.



وشدد استشاري التغذية العلاجية، على عدم إهمال تناول المياه منذ الإفطار حتى السحور، منوها بضرورة تناول كوب مياه كل ساعة تقريبا، وأن الكمية المفترض تناولها 3 لتر، ولا يفضل شرب المياه مرة واحدة وقت السحور.

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