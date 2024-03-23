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التعمري خامس أسرع لاعب في(Ligue 1)

3/23/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم - الجمعة- النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست.
وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، سجل المهاجم الكاميروني البالغ 23 عاما سرعة 36.37 كيلومترا في الساعة في مباراة الفوز 5-1 على فريق كليرمون، لينتزع المركز الأول من ماتياس بيريرا لاج لاعب بريست.
وفي مباراة ضد كليرمون أيضا في الجولة 144، ركض ماتياس بيريرا بسرعة 36.35 كيلومترا في الساعة متقدما على زميله في الفريق رومان ديل كاستيلو صاحب المركز الثالث بسرعة قصوى بلغت (36.32 كيلومترا في الساعة).
وبعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر/كانون الأول بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.
وهذه قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي: الكاميروني فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.
الفرنسي ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.
الفرنسي رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.
الفرنسي آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.
الأردني موسى التعمري (مونبيلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.
النرويجي وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.
الكاميروني إنزو شاتو (مونبيلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.
الفرنسي آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.
الفرنسي جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.
الغابوني شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.

ملاعب

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