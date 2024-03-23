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تعرف على أجور لاعبين الدوري الإسباني

3/23/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، عن أجور لاعبي الدوري الإسباني، في قائمة شهدت هيمنة نجوم ريال مدريد وبرشلونة.
وتصدر ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد القائمة بحصوله على مليون و880 ألف يورو شهريا، أي أنه يتقاضي 22 مليونا و560 ألف يورو سنويا، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.
وحل في المركز الثاني البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والذي يتقاضى أجرا شهريا أقل من ألابا بـ10 آلاف يورو، حيث يحصل سنويا على 22 مليونا و440 ألف يورو.
رابطة "الليغا" ترد على طلب ريال مدريد لإلغاء عقوبة فينيسيوس وفي المركز الثالث يتواجد 4 لاعبين، وهم: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام من ريال مدريد، وإلكاي جوندوجان من برشلونة، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، بحصولهم على مليون و670 ألف يورو شهريا، أي ما يصل إلى 20 مليونا و40 ألف يورو سنويا.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ملاعب

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