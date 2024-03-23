الأرجنتين تهزم السلفادور بثلاثية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في غياب قائدها ليونيل ميسي، فازت الأرجنتين بطلة العالم على السلفادور بثلاثية نظيفة، يوم السبت في مباراة دولية ودية في فيلادلفيا، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا.



وعلى ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" التابع لنادي فيلادلفيا إيغلز في دوري كرة القدم الأمريكية، افتتح المدافع كريستيان روميرو التسجيل في الدقيقة 16 بكرة رأسية إثر ركنية لعبها المخضرم أنخل دي ماريا.

وضاعف لاعب الوسط إنسو فرنانديس النتيجة من مسافة قريبة على باب المرمى (42)، قبل أن يضيف جيوفاني لو سيلسو الثالث مطلع الشوط الثاني، بعد جملة جميلة بين دي ماريا والمهاجم لاوتارو مارتينيس (52).

ويغيب ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والمحترف راهنا مع إنتر ميامي الأمريكي، عن مباراتي السلفادور وكوستاريكا المقررة في لوس أنجلوس الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه خلال فوز فريقه على ناشفيل 3-1، في كأس أبطال كونكاكاف هذا الشهر.

ومنح مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الفرصة للشابين أليخاندرو غارناتشو وفالنتين باركو.

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