ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

وقالت مديرية الأمن العام إن الإستراتيجية تهدف إلى محاربة آفة المخدرات وفق نهج علمي وعملي، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، وتعزيز حماية المجتمع وتحصين أبنائه، من خلال بناء ثقافة مجتمعية واعية لمخاطرها ورافضة لهذه الآفة وما يتعلق بها من جرائم وسلوكيات.

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