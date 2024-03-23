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ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

3/23/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مديرية الأمن العام أن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026) جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله أطلقها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بتاريخ 19 آذار الجاري.

وقالت مديرية الأمن العام إن الإستراتيجية تهدف إلى محاربة آفة المخدرات وفق نهج علمي وعملي، بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، وتعزيز حماية المجتمع وتحصين أبنائه، من خلال بناء ثقافة مجتمعية واعية لمخاطرها ورافضة لهذه الآفة وما يتعلق بها من جرائم وسلوكيات.

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