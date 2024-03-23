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هل تقاطع روسيا أولمبياد باريس 2024 ؟

3/23/2024 8:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، بأن قرار مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذا الصيف سيتخذه الرياضيون أنفسهم مشددا على أنه لا يجب مقاطعة الألعاب.
وقال ماتيتسين في تصريحات لموقع "match tv": "يجب أن تكون الرياضة خالية من التمييز. لقد تعرضنا لضغوط غير مسبوقة من الرياضة الدولية لمدة عامين حتى الآن. لا يجب مقاطعة الألعاب الأولمبية بشكل قاطع وإجبار الرياضيين الذين تأهلوا إليها على عدم المشاركة. لكن ليست هناك حاجة لعبور الحدود والتوقيع على وثائق تتعارض مع قوانين الاتحاد الروسي. سنقوم بإعداد التوصيات في المستقبل القريب، ولكن قرار المشاركة سيتخذ من قبل الرياضيين أنفسهم".

وتابع الوزير الروسي: "الألعاب الأولمبية هذا العام ليست البداية الرئيسية بالنسبة لنا. إن الألعاب الرئيسية هي ألعاب البريكس وألعاب الصداقة وما إلى ذلك".
وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء الماضي، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.
ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

ملاعب

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