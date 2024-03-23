لمرضى القلب والضغط المرتفع- احرصوا على تناول هذه الأطعمة في السحور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلعب وجبة السحور دورًا كبيرًا في توفير الطاقة لليوم التالي من الصيام، حيث تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها طوال ساعات النهار.أطعمة مفيدة لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم في السحور



1- الحبوب الكاملة

يمكن تحضيرها باستخدام الشوفان أو الشعير المطبوخ مع الحليب قليل الدسم أو الماء، ويمكن تحليتها بشكل طبيعي باستخدام الموز المهروس أو ملعقة صغيرة من العسل للحصول على نكهة إضافية.

وتحتوي الحبوب الكاملة على الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي تساعد على صيام صحي دون التعرض لأي متاعب.



2- عجة البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين، وللحصول على خيار صحي للقلب، يمكن تحضير عجة باستخدام بياض البيض أو مزيج من بياض البيض وبيضة واحدة كاملة.

ويمكن إضافة الخضار الملونة مثل السبانخ والطماطم والفلفل للحصول على عناصر غذائية إضافية.



3- الزبادي قليل الدسم

يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للبروتين والبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة القلب، ويمكن إضافته مع الفراولة أو التوت الأزرق لمزيد من مضادات الأكسدة والألياف.

ويمكن رش قليل من المكسرات أو البذور للحصول على قيمة غذائية رائعة.



4- شوربة العدس

يمكن تحضير شوربة العدس المطبوخة مع الحد الأدنى من الملح والبهارات، وتحتوي الشوربة على البروتين والألياف، مما يساعد في إدارة ضغط الدم.

ويؤكد التقرير أنه عند اختيار خيارات السحور الصحية هذه، يمكن للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب الاحتفال بشهر رمضان والاهتمام بصحتهم.

ومن الضروري الحفاظ على التحكم في كمية الطعام والبقاء رطبًا طوال اليوم، والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية للحصول على التغذية السليمة.

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