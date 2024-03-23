الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، وحتى صباح اليوم السبت 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أفراد من عائلة الشهيد مجاهد بركات، إضافة إلى معتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى نحو (7740)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا