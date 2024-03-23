«طرق دبي» تطلق خدمة المظلات الذكية المجانية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة المظلات الذكية «المجانية» في محطة حافلات ومترو الغبيبة.

وصمم النموذج التجريبي لهذه الخدمة المبتكرة لتسهيل وتشجيع المشي في دبي وبقصد توفير وسيلة تحمي المقيمين والزوار بطريقة مريحة ومستدامة من الشمس والمطر.

وجرى إطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة أومبرا سيتي «UmbraCity»، الكندية المتخصصة في مجال خدمات التشارك في المظلات الذكية.

وبإمكان الركاب الآن استعارة هذه المظلات مجاناً من مكان واحد باستخدام بطاقات نول الخاصة بهم. وقد تم تصميم هذه الخدمة بشكل خاص لدعم هدف دبي المتمثل في تطوير «مدينة الـ 20 دقيقة» حيث يمكن للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «من خلال تشجيع استخدام المظلات الذكية التي يكون استئجارها مجانياً عند استخدام بطاقة نول، تساهم هيئة الطرق والمواصلات وأومبرا سيتي في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وصحية وشاملة في جميع أنحاء دبي».

وتتوفر الخدمة بشكل تجريبي حالياً في محطة مترو الغبيبة لمدة 3 أشهر لإثبات جدواها. وبعد الفترة التجريبية، ستجري الهيئة تقييماً لنجاحها والنظر في توسيع نطاقها.

وعبر أمير انتزاري، الرئيس التنفيذي لشركة أومبرا سيتي عن سعادته لمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في توفير المظلة المبتكرة من اومبرا سيتي في قلب دبي قائلاً: بهذا التعاون نضع معياراً عالمياً للحياة الحضرية الذكية والمستدامة.





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