الهلال الأحمر يواصل أعماله الإغاثية ويوزع المير الرمضاني بمحافظة حضرموت

واصل الهلال الأحمر الإماراتي توزيع مئات الأطنان من مواد المير الرمضاني على أهالي محافظة حضرموت، في إطار خطة عاجلة وضعها للتدخل الإنساني، بهدف التخفيف من معاناة الأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الشأن وزع فريق هيئة الهلال خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 1122 سلة غذائية، استفاد منها 4822 فردا من الأسر إلى جانب مرضى السرطان والثلاسيميا والفشل الكلوي في كل من المكلا ومدينة خليفة وحضرموت.

ويأتي تسيير هذه القوافل الإغاثية تزامناً مع الشهر الفضيل، ضمن جهود دولة الإمارات واهتمامها بكافة المناسبات المختلفة، إلى جانب إطلاق حملات إفطار الصائم في الشوارع الرئيسية والأحياء الفقيرة وعلى الأسر المتعففة بمحافظة حضرموت التي وجهت الشكر لدولة الإمارات على جهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء المحافظة.





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