

قال لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إن تذبذب أداء سيارته يدفعني للجنون وذلك بعد أن حقق أسوأ نتيجة وأداء له في أستراليا على مدار 14 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هاميلتون، الذي يملك رقما قياسيا على مضمار ملبورن بارك، حيث حصد مركز الانطلاق الأول ثماني مرات، سينطلق من المركز الحادي عشر في السباق المكون من 58 لفة..

وانتزع الهولندي ماكس فيرستبان، سائق ريد بول، على مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة هذا الموسم، حيث يتطلع لمعادلة رقمه القياسي بتحقيق انتصاره العاشر على التوالي، ويرافه في المقدمة، الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري.

وانطلق هاميلتون من مركز الانطلاق الثامن في سباق جائزة السعودية الكبرى قبل أسبوعين، فيما انطلق من المركز التاسع بسباق البحرين.



ويتخلف السائق البريطاني عن زميله بالفريق ومواطنه جورج راسل، الذي ينطلق من مركز الانطلاق السابع، والتاسع في أول سباقين، وسجل هاميلتون ثماني نقاط فقط، فيما سجل راسل 18 نقطة حتى الآن.

وقال هاميلتون :" تذبذب أداء السيارة يدفعني للجنون".

وأضاف :" هناك قائمة طويلة من الأشياء التي تحتاج للإصلاح. سيارتنا متقلبة للغاية، في المساء تزداد الرياح وتصبح السيارة غير مستقرة. ولكن الفرق الأخرى يمكنها رفع وتيرة أدائها، ولست متأكد لماذا لا استطيع القيام بنفس الأمر".

وأضاف :"شعوري في التصفيات كان مختلفا عن شعوري في التجارب رغم أن الوقود كان أخف. إنه ليس شعورا رائعا للجميع بالفريق، ولكننا سنواصل العمل".

ولم يفز هاميلتون بأي سباق منذ السباق ما قبل الأخير لموسم 2021 في السعودية حيث فشل في تحقيق الفوز في 57 سباقا.

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