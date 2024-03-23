ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 شخصاً
التاريخ
3/23/2024 7:19:08 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت إن عدد قتلى هجوم وقع قرب موسكو مساء أمس الجمعة ارتفع إلى 115 شخصا.
وأعلن الكرملين اليوم السبت أن روسيا اعتقلت 11 من بينهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.
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