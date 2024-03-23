ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 115 شخصاً

قالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت إن عدد قتلى هجوم وقع قرب موسكو مساء أمس الجمعة ارتفع إلى 115 شخصا.

وأعلن الكرملين اليوم السبت أن روسيا اعتقلت 11 من بينهم أربعة يشتبه في أنهم مسلحون على صلة بإطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.





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