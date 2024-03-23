القابضة على الجمر .. الأم الفلسطينية خنساء العصر بقلم سالي علاوي

MENAFN - Palestine News Network ) في كبد الحقيقة تجلس الأم الفلسطينية على مقعد السنين تقص قصص الصبر ووجع الفراق على فقدان الابن والأخ حتى ابيضت عيناها من شدة الدمع، وارتسمت بين تلك العيون ملامح القوة والتحدي والصمود.



الأم الفلسطينية تقف بكل جدارة في وجه الظلم والاحتلال تاركة ورائها الخوف المهزوم ليكتب على جدار التحدي، أنا الفلسطينية التي عندما استشهد ابني زغردت فرحاً ورقصت طربا وسقط الدمع من عيني سهواً.



عندما تجتمع الأمومة وحب الوطن في قلب واحد، يسجل التاريخ أروع سطور في المجد والتضحيات، هذه الأم التي تختلف عن كل الأمهات، الأم الفلسطينية التي ولدت وربت وصنعت الرجال، هي أم وابنة وأرملة شهيد وهي والدة الأسير البطل الصابرة حتى الحرية.



وهي الأم المناضلة والمرابطة والأسيرة والشهيدة واللاجئة التي عانت مرارة التهجير والتشريد، وهي المحاصرة في غزة صمدت وصبرت على سنين الحرب والحصار.



الأم الفلسطينية هي التي تملك أمنع الحصون هن اللواتي ارتدين الصبر ثوبا لهن، هن اللواتي جعلن من دموعهن قطرات من ندى تروي ظمأ فلذات أكبادهن في سجون الاحتلال .



هذه هي خنساء العصر الأم الفلسطينية، ستبقى رمزاً للقضية وستبقى هي النموذج الأسمى لكل الأمهات.