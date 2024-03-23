جيش الاحتلال يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية، وذلك للتعامل مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن خطوة الجيش تأتي محاولة للتحايل على عدم قدرة الحكومة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، وسط الجدل بشأن قانون التجنيد، إذ من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الحالي سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.

وكانت المحكمة العليا أمهلت حكومة بنيامين نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية.

وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرا للذكور فوق سن 18 عاما و24 شهرا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.