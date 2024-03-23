Saturday, 23 March 2024 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات بموسكو إلى 115 واعتقال 11 مشتبها

3/23/2024 7:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- ارتفعت حصيلة قتلى هجوم موسكو الأرهابي الذي وقع، يوم أمس الجمعة، بعدما هاجم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 93 شخصا، حسبما ذكرت لجنة التحقيق الروسية اليوم (السبت).


وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بإنه تم اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 من المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي، الذي وقع قاعة حفلات "كروكوس سيتي هول" مساء يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((ريا نوفوستي)) اليوم (السبت)، نقلا عن الكرملين.


وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان نشره على تليغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو"، وأضاف أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".


وقالت السلطات الروسية إن مسلحين أطلقوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في قاعة "كروكس سيتي" للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأشعلوا حريقا في القاعة.

MENAFN23032024000205011050ID1108012893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث