ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات بموسكو إلى 115 واعتقال 11 مشتبها

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN- ارتفعت حصيلة قتلى هجوم موسكو الأرهابي الذي وقع، يوم أمس الجمعة، بعدما هاجم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 93 شخصا، حسبما ذكرت لجنة التحقيق الروسية اليوم (السبت).
وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بإنه تم اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 من المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي، الذي وقع قاعة حفلات "كروكوس سيتي هول" مساء يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((ريا نوفوستي)) اليوم (السبت)، نقلا عن الكرملين.
وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان نشره على تليغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو"، وأضاف أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".
وقالت السلطات الروسية إن مسلحين أطلقوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في قاعة "كروكس سيتي" للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأشعلوا حريقا في القاعة.
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