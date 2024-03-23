ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات بموسكو إلى 115 واعتقال 11 مشتبها

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- ارتفعت حصيلة قتلى هجوم موسكو الأرهابي الذي وقع، يوم أمس الجمعة، بعدما هاجم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو إلى 93 شخصا، حسبما ذكرت لجنة التحقيق الروسية اليوم (السبت).





وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الرئيس فلاديمير بوتين بإنه تم اعتقال 11 شخصا، من بينهم 4 من المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي، الذي وقع قاعة حفلات "كروكوس سيتي هول" مساء يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((ريا نوفوستي)) اليوم (السبت)، نقلا عن الكرملين.





وكان تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال في بيان نشره على تليغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو"، وأضاف أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".





وقالت السلطات الروسية إن مسلحين أطلقوا النار خلال حفل لموسيقى الروك في قاعة "كروكس سيتي" للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأشعلوا حريقا في القاعة.