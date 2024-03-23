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قتل والدته وتاب.. مشهد مؤثر في 'ولاد بديعة' يخطف الأضواء

3/23/2024 7:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتصدر حلقات المسلسل السوري "ولاد بديعة" ترند منصات مواقع التواصل، إذ تحظى أحداث العمل الرمضاني بمتابعة واسعة من قبل الجماهير العربية، وسرعان ما حصدت أحداث حلقة الجمعة تفاعلاً واسعاً عبر "إكس"، بعد محاولة قتل مختار لوالدته.
وحملت الحلقة أحداثاً مشوقة ومتسارعة، من بينها وفاة "أبو الوفا" الذي يؤدي شخصيته الفنان تيسير إدريس، دون دخوله في خلافات مع الأشقاء "مختار وشاهين وياسين"، أو الكشف عن مكان الشريط المصّور الذي يحتوي على إهانة "شاهين وياسين" لـ"أبو هديل".

ويقوم "مختار"، الذي يؤدي دوره الفنان محمود نصر، بمحاولة قتل والدته "مها" في المستشفى، حيث يُطفئ بعض المعدات الطبية الموصولة بها، ثم يتراجع بشكل فوري، ويُعيد تشغيل المعدات، وينجرف إلى حالة نفسية سيئة، ليقرر بعد ذلك اللجوء إلى الشيخ، معلناً توبته.


وتصدر مشهد توبة "مختار" "ترند" منصة "إكس"، إذ تفاعل متابعو العمل مع أداء الفنان في ولاد بديعة.

وحاز مشهد حزنه على وفاة والدته إعجاب الكثيرين، مُعلقين أنه "مشهد حقيقي وواقعي"، حيث كتبت مغردة على "إكس" "تمثيل محمود بمشهد وداع والدته في المستشفى، تجد نفسك بلا وعي تعيش معه تلك الأحاسيس العميقة والمؤلمة".

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