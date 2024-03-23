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صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل

3/23/2024 7:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة إصبع الجليل شمال الاحتلال.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.













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