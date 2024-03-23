صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل

صفارات الإنذار تدوي في منطقة إصبع الجليل
التاريخ
3/23/2024 7:09:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة إصبع الجليل شمال الاحتلال.
وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
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