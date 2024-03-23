صفعة ماغي بو غصن في 'ع أمل' تتصدّر الترند اللبناني - فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّرت ردة فعل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على الصفعة التي وجهها لها الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، ضمن أحداث حلقة رقم 11 من مسلسل "ع أمل"، الترند في لبنان، في ظل متابعة الجمهور للمسلسل الذي ينافس في سباق دراما رمضان 2024.
وفي الحلقة التي عرضت يوم الخميس، تقع ماغي بو غصن أرضاً بعد الصفعة، وتصاب بحالة ذعر هستيرية، بعدما ضربها بديع أبو شقرا (جلال) على وجهها. وفجأة تعود إلى شخصيتها الأساسية التي تحاول إخفاءها عن الآخرين "سهاد"، متوسلة له ألا يضربها، ما يُدخل أبو شقرا في حالة من الصدمة.
24
MENAFN23032024000208011052ID1108012890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.