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صفعة ماغي بو غصن في 'ع أمل' تتصدّر الترند اللبناني - فيديو

3/23/2024 7:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدّرت ردة فعل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على الصفعة التي وجهها لها الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، ضمن أحداث حلقة رقم 11 من مسلسل "ع أمل"، الترند في لبنان، في ظل متابعة الجمهور للمسلسل الذي ينافس في سباق دراما رمضان 2024.
وفي الحلقة التي عرضت يوم الخميس، تقع ماغي بو غصن أرضاً بعد الصفعة، وتصاب بحالة ذعر هستيرية، بعدما ضربها بديع أبو شقرا (جلال) على وجهها. وفجأة تعود إلى شخصيتها الأساسية التي تحاول إخفاءها عن الآخرين "سهاد"، متوسلة له ألا يضربها، ما يُدخل أبو شقرا في حالة من الصدمة.

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