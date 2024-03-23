الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية.
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.
وأوضحت أن هذه المحاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.
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