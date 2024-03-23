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الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود بالخدمة 4 أشهر إضافية

3/23/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامره لآلاف الجنود النظاميين بالخدمة 4 أشهر إضافية.


وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى السماح للجيش بالتعامل مع استمرار الحرب.


وأوضحت أن هذه المحاولة للتحايل على عدم قدرة الدولة على تمديد الخدمة النظامية للجنود، في ظل الجدل حول قانون التجنيد.


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