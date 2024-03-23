تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة غدا الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وحبات البرد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع ان يمتد هطول زخات المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة لفترات قصيرة، وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.