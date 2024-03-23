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غرفة تجارة عمّان: تقديم 241 ألف خدمة بمقر المكان الواحد العام الماضي

3/23/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قدّم مقرّ خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمّان، 241500 خدمة سواء أكانت إلكترونية أم مباشرة خلال العام الماضي 2023.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة بلغ عدد المراجعين لمكاتب خدمة المكان الواحد الذي يضم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية خلال العام الماضي 94734 مراجعا.
ويضم المقرّ مديرية عمل غرفة تجارة عمّان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات وكاتب العدل وأمانة عمّان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن).
كما يضم المقرّ مديرية ضمان غرفة تجارة عمّان، ومكتبا لدائرة الأحوال المدنية بالغرفة، ومكتبا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى "إي فواتيركم".
وحسب المعطيات الإحصائية، تم إنجاز 12805 معاملات لإصدار تصاريح عمل و187000 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و25835 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 6000 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.
وأنجز مكتب كاتب العدل 4592 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و5231 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمّان.
كما أنجز مكتب دائرة الأحوال المدنية 11927 معاملة بين إصدار جوازات سفر أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات، فيما قدمت إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء 913 معاملة بين تراخيص وتصاريح وإصدار شهادات للمنتج والمصنع ومعاملات أخرى.













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