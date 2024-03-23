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عاجل وزير الخارجية: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح تحدٍ للعالم

3/23/2024 6:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح يعدّ "تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف عبر منصة (إكس) السبت، أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأشار إلى أن على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني القرار ولو لمجرد القول "لا للقتل الجماعي".













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