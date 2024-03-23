عاجل وزير الخارجية: تهديد نتنياهو بالهجوم على رفح تحدٍ للعالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح يعدّ "تحديا للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضاف عبر منصة (إكس) السبت، أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا بسبب الحصار الإسرائيلي.
وأشار إلى أن على مجلس الأمن وضع حد لهذه الكارثة، ويجب أن يتم تبني القرار ولو لمجرد القول "لا للقتل الجماعي".
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