نصائح للتقليل من إهدار الطعام في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الشعور بالحماس الزائد عند تحضير الطعام خلال شهر رمضان المبارك من الأمور الطبيعية، وهذا بسبب الإحساس بالجوع والظمأ، وفي بعض الأحيان ينتهي بنا الأمر بالحصول على كمية كبيرة من الطعام تفوق الحاجة الفعلية.وذكر الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أننا نفقد ونهدر أطنانًا من الطعام الصالح للأكل يوميًا، وعلى المستوى العالمي، يتم فقدان حوالي 14% من الأغذية سنويًا بعد حصادها وحتى مرحلة البيع بالتجزئة، ومن غير الواجب احتساب هذه المرحلة في سلسلة التوريد وفقًا لتقارير المنظمة، وتشير التقديرات إلى أن هناك إهدارًا بنسبة 17% في مرحلة البيع بالتجزئة وعند مستوى الاستهلاك.

وأضاف أن لا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عندما نهدر الطعام، بل يساهم الطعام المهدور أيضًا في أزمة التغير المناخي المستمرة.



بدلاً من الاندفاع عند الوصول إلى متجر البقالة وتحضير الطعام بدون تخطيط، يمكننا اتخاذ العديد من الإجراءات الشخصية للحد من هذه المشكلة.

نصائح لتقليل إهدار الطعام في رمضان

- طهي الشوربة.

- تجميد الطعام الزائد ولا تنسى وضع التاريخ عليه.

- معرفة أفضل الطرق لتخزين الطعام.

- خطط لوجبات طعامك لتقليل هدر الأغذية.

- تبني نهج مرن لوصفات الطعام وتجربة استبدال المكونات.

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