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كاميرون دياز تستقبل مولوداً جديداً بسن الـ 51 عاما

3/23/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة الهوليودية كاميرون دياز اليوم السبت ترحيبها بمولودها الثاني وهي بعمر الـ 51 عاماً، وقالت "نحن متحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن".
ونشرت دياز صورة على حسابها في إنستغرام تضمن تعليقاً يقول "همس طائر صغير لي"، مشيرة إلى اسم طفلهما الصغير: "إنه رائع ونحن جميعاً سعداء جداً بوجوده هنا!".

وقالت الممثلة الهوليوودية وزوجها بنجي مادن "من أجل سلامة الأطفال وخصوصيتهم، لن ننشر أي صور"، لكنهما أكدا لمتابعيهما أنه "جميل حقاً".

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