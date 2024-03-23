كاميرون دياز تستقبل مولوداً جديداً بسن الـ 51 عاما

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة الهوليودية كاميرون دياز اليوم السبت ترحيبها بمولودها الثاني وهي بعمر الـ 51 عاماً، وقالت "نحن متحمسان للإعلان عن ولادة ابننا، كاردينال مادن".
ونشرت دياز صورة على حسابها في إنستغرام تضمن تعليقاً يقول "همس طائر صغير لي"، مشيرة إلى اسم طفلهما الصغير: "إنه رائع ونحن جميعاً سعداء جداً بوجوده هنا!".
وقالت الممثلة الهوليوودية وزوجها بنجي مادن "من أجل سلامة الأطفال وخصوصيتهم، لن ننشر أي صور"، لكنهما أكدا لمتابعيهما أنه "جميل حقاً".
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