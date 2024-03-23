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نجوم يدعمون كيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان

3/23/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد فعل عالمي حظيت به أميرة ويلز كيت ميدلتون، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، إذ لجأت الشخصيات التلفزيونية والمقدمون والنقاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتوجيه رسائل دافئة وداعمة للأميرة وللعائلة الملكية.

ونشر المذيع الإنجليزي الشهير آليكس بيرسفورد تدوينة عبر "إكس" يتمنى فيها الشفاء العاجل للأميرة قائلاً: "خبر محزن بشكل لا يصدق أن أميرة ويلز مصابة بالسرطان، آمل أن تحصل على المساحة التي تحتاجها لتتحسن".
وتفاعلت الممثلة الكوميدية الإنجليزية الشهيرة جودي لوف مع إعلان كيت إصابتها بالسرطان، والتكهنات التي سبقت اختفاءها واعتبرتها درساً على الجميع التعلم منه للحفاظ على خصوصية الناس، قائلة :"أسابيع من التكهنات والقيل والقال المستمر، والأميرة كيت تتعامل مع إصابتها بالسرطان، بصراحة علينا معرفة مفهوم الخصوصية"، متمنية للأميرة الشفاء العاجل.


وعلى غرارهما تفاعلت المغنية والممثلة الإنجليزية أماندا هولدن مع خبر إصابة الأميرة، ونشرت صورة للأميرة عبر حسابها على "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق تدين فيه الأفعال الأخيرة التي تعدت على خصوصية الأميرة، حيث علقت "أدعو الله أن يرضي هذا الإعلان الغوغاء المتعطشين للدماء، الذين يحتاجون حقا إلى الصمت وتركها وشأنها".

فيما أعرب الإعلامي والكوميدي آليكس آرمسترونغ عن أسفه تجاه الخبر، وتفاعل على فيديو إعلان الإصابة قائلاً :"لا أستطيع أن أتخيل ما مرت به الأميرة، فلم تمنحها وسائل الإعلام المساحة والاحترام الذي كانت تحتاجه، بينما كان من الواضح أنها مريضة للغاية".

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