لجنة التحقيق تكشف النتائج الاولية لتفتيش صالة الحفلات الموسيقية في موسكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن الإرهابيين الذين هاجموا أمس مركز "كروكوس سيتي هول"، استخدموا سوائل سريعة الاشتعال لإضرام النار في المبنى.وقال مصدر في الخدمة الصحفية للجنة: "تبين أن الإرهابيين استخدموا سائلا سريع الاشتعال لإضرام النار في صالة الحفلات الموسيقية، حيث كان هناك عدد كبير من المواطنين".

وأضاف المصدر، أن النتائج الأولية لتفتيش صالة الحفلات الموسيقية تشير كذلك، إلى أن الإرهابيين استخدموا الأسلحة الآلية خلال الهجوم.

ووفقا له، تمكن عناصر التحقيق من اكتشاف الأسلحة مع الذخيرة التي تركها الإرهابيون خلفهم.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.