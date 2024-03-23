لجنة التحقيق تكشف النتائج الاولية لتفتيش صالة الحفلات الموسيقية في موسكو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت لجنة التحقيق الروسية، بأن الإرهابيين الذين هاجموا أمس مركز "كروكوس سيتي هول"، استخدموا سوائل سريعة الاشتعال لإضرام النار في المبنى.
وقال مصدر في الخدمة الصحفية للجنة: "تبين أن الإرهابيين استخدموا سائلا سريع الاشتعال لإضرام النار في صالة الحفلات الموسيقية، حيث كان هناك عدد كبير من المواطنين".
وأضاف المصدر، أن النتائج الأولية لتفتيش صالة الحفلات الموسيقية تشير كذلك، إلى أن الإرهابيين استخدموا الأسلحة الآلية خلال الهجوم.
ووفقا له، تمكن عناصر التحقيق من اكتشاف الأسلحة مع الذخيرة التي تركها الإرهابيون خلفهم.
مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة العشرات.
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