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الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد منصور في دير ابزيع غرب رام الله

3/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية دير ابزيع غرب رام الله، وأخذت قياسات منزل الشهيد مجاهد بركات منصور، تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر من العائلة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنزل، وأخذت قياساته الهندسية، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدا لهدمه، علما أن المنزل مكون من أربعة طوابق، مساحة كل منها 100 متر، مشيرة الى أن شقة الشهيد تقع في الطابق الثالث، والاحتلال أصر على أخذ قياسات الطوابق كلها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء عملية اقتحام القرية، دون أن يبلغ عن اصابات.

يشار إلى أن الشهيد منصور ارتقى أمس بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة. واحتجزت جثمانه، وداهمت منزله في القرية واعتقلت زوجته وشقيقه، علمًا أنه متزوج وله 3 بنات وولد.

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