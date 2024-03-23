الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد منصور في دير ابزيع غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية دير ابزيع غرب رام الله، وأخذت قياسات منزل الشهيد مجاهد بركات منصور، تمهيدا لهدمه.
وأفادت مصادر من العائلة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنزل، وأخذت قياساته الهندسية، وعملت ثقوبا في واجهاته الداخلية، تمهيدا لهدمه، علما أن المنزل مكون من أربعة طوابق، مساحة كل منها 100 متر، مشيرة الى أن شقة الشهيد تقع في الطابق الثالث، والاحتلال أصر على أخذ قياسات الطوابق كلها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أثناء عملية اقتحام القرية، دون أن يبلغ عن اصابات.
يشار إلى أن الشهيد منصور ارتقى أمس بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة. واحتجزت جثمانه، وداهمت منزله في القرية واعتقلت زوجته وشقيقه، علمًا أنه متزوج وله 3 بنات وولد.
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