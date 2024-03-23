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الاحتلال يجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم في المغير شرق رام الله

3/23/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية المغير شرق رام الله، تحت تهديد السلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت عددا من مزارعين في منطقتي "جبل هاشم"، و "سهل المغير" على مغادرة أراضيهم، تحت تهديد السلاح، حيث أطلق الجنود الرصاص بهدف تخويفهم، وهددوهم بالاعتقال حال العودة إليها مرة أخرى.

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