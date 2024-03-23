الاحتلال يجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم في المغير شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مزارعين على مغادرة أراضيهم في قرية المغير شرق رام الله، تحت تهديد السلاح.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أجبرت عددا من مزارعين في منطقتي "جبل هاشم"، و "سهل المغير" على مغادرة أراضيهم، تحت تهديد السلاح، حيث أطلق الجنود الرصاص بهدف تخويفهم، وهددوهم بالاعتقال حال العودة إليها مرة أخرى.
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