«إي آند» تنضم كشريك رئيسي في حملة «وقف الأم»



أعلنت "إي آند " عن مشاركتها كشريك رئيسي في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتعمل "إي آند " على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المشاركة والتبرع لحملة "وقف الأم" التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، كما تسعى الحملة، إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر لهم فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل.

مبادرات خيرية



وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الإمارات": "نتشرف بدعمنا لحملة وقف الأم كشريك رئيسي، إذ تأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادرات دولة الإمارات الخيرية والإنسانية، والتي تسعى من خلالها إلى توفير التعليم الجيد حول العالم لدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات الأقل حظاً".

وأضاف: "فخورون بالمشاركة للعام الرابع على التوالي في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مؤكداً حرص "إي آند " على تسخير جميع الإمكانات وتوفير الحلول الرقمية لتمكين أفراد المجتمع ومؤسساته من المشاركة في حملة "وقف الأم" بأيسر الطرق وأسرعها، للمساهمة في تحقيق أهدافها في تكريم عطاء الأمهات ونشر نور العلم للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن "إي آند " ماضية في دعم المبادرات الخيرية في دولة الإمارات والتي ترتكز على مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى، واستدامة المنفعة للمستفيدين من أجل حاضر ومستقبل أفضل للجميع، وتعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.

مشاريع تعليمية

وتقدم "إي آند " دعمها لحملة "وقف الأم" من خلال المساعدة في حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ومنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

وتُظهر "إي آند " دعمها لحملة وقف الأم بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات للحملة من خلال أرقام مخصصة وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها.

أرقام مميزة

وأعلنت "إي آند " عن تخصيص مجموعة أرقام مميزة للهاتف المتحرك من فئة (ماسي وماسي بلس) في مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف الأم"، حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري في دبي، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وخصّصت "إي آند " أرقام هواتف متحركة من فئة (ماسي وماسي بلس) هي: 0545555555 0561444444، 0569111111، 0548888881، 0545555551، 0544000001، 0568888800، 0564488888، 0564444499، 0563000004، 0564344444.

وتسهم "إي آند " من خلال وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لحملة "وقف الأم" عبر تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف الأم» وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.



كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و"إي آند" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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